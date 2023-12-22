У Києві під час тривоги обвалилась стеля та прорвало трубу в укритті школи (відео)

Надзвичайна подія трапилась в укритті однієї зі шкіл Києва. Там під час повітряної тривоги обвалилась стеля та прорвало трубу.

Як повідомляє РБК-Україна, відео інциденту у своєму Facebook опублікував заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

"Під час повітряної тривоги діти були в укритті, стався обвал стелі із-за прориву труби. На щастя ніхто не постраждав. Школа 1981 року. Вже встановлюються деталі", - написав він.

Також за словами Ткаченко, найближчим часом буде створено слідчо-оперативна група та проведена експертиза.

"Ми були в цьому укритті зовсім нещодавно одразу після його ремонту, який було зроблено за небюджетні кошти благодійного фонду. Як бачимо, до безпеки треба підходити значено ретельніше", - підкреслив він.

Зауважимо, що соцмережами також поширюється відео з момент руйнування стелі. На ньому видно, як на дітей, які знаходяться в укритті під час тривоги, спочатку падає стеля. Також видно, що прорвало трубу, ймовірно з гарячою водою, бо в укритті починає з'являтись пар.

Частина стелі впала на дітей, однак чи постраждав хтось з учнів - наразі не відомо.

Скандали з укриттями в Києві та Україні

Нагадаємо, 14 грудня під час повітряної тривоги двох дітей не пустили в укриття у Святошинському районі Києва. Охоронець відмовився пропустити дітей, тому що вони були з собакою.

У Миколаєві 16 грудня поліцейські виявили факт недопуску учасників масових заходів до укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Ситуація з укриттями в Україні

Нагадаємо, що після проведення масштабної перевірки стану бомбосховищ по всій Україні президент Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання до них доступу.

Причиною для таких перевірок стала трагедія у Києві, яка сталася під час ворожого обстрілу столиці 1 червня, коли троє людей, у тому числі дитина, загинули після того, як не змогли потрапити до укриття, оскільки вона була закрита.

Нагадаємо також, що Кабінет міністрів раніше удосконалив облік захисних споруд цивільного захисту.

В Україні наразі загальний фонд захисних споруд, згідно з даними комісійного обстеження ДСНС, становить понад 60560 об'єктів. Цієї кількості вистачає для захисту лише близько половини громадян країни.

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