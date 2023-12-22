В Киеве во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу в укрытии школы (видео)
Происшествие произошло в укрытии одной из школ Киева. Там во время воздушной тревоги обвалился потолок и прорвало трубу.
Как сообщает РБК-Украина, видео инцидента в своем Facebook опубликовал заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко.
"Во время воздушной тревоги дети были в укрытии, произошел обвал потолка из-за прорыва трубы. К счастью, никто не пострадал. Школа 1981 года. Уже устанавливаются детали", - написал он.
Также по словам Ткаченко, в ближайшее время будет создана следственно-оперативная группа и проведена экспертиза.
"Мы были в этом укрытии совсем недавно сразу после его ремонта, который был сделан за небюджетные средства благотворительного фонда. Как видим, к безопасности нужно подходить гораздо более тщательно", - подчеркнул он.
Заметим, что соцсетями также распространяется видео с момента разрушения потолка. На нем видно, как на детей, которые находятся в укрытии во время тревоги, сначала падает потолок. Также видно, что прорвало трубу, вероятно, с горячей водой, потому что в укрытии начинает появляться пар.
Часть потолка упала на детей, однако пострадал ли кто-нибудь из учеников - пока неизвестно.
Скандалы с укрытиями в Киеве и Украине
Напомним, 14 декабря во время воздушной тревоги двоих детей не пустили в укрытие в Святошинском районе Киева. Охранник отказался пропустить детей, потому что они были с собакой.
В Николаеве 16 декабря полицейские обнаружили факт недопуска участников массовых мер к укрытию во время объявления воздушной тревоги.
Ситуация с укрытиями в Украине
Напомним, что после проведения масштабной проверки состояния бомбоубежищ по всей Украине президент Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и не предоставление к ним доступа.
Причиной для таких проверок стала трагедия в Киеве, которая произошла во время вражеского обстрела столицы 1 июня, когда три человека, в том числе ребенок, погибли после того, как не смогли попасть в укрытие, поскольку она была закрыта.
Напомним также, что Кабинет министров ранее усовершенствовал учет защитных сооружений гражданской защиты.
В Украине общий фонд защитных сооружений, согласно данным комиссионного обследования ГСЧС, составляет более 60560 объектов. Этого количества достаточно для защиты только около половины граждан страны.
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