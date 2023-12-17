У Миколаєві людей під час тривоги не впустили в укриття: поліція розпочала розслідування

Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування за фактом залишення громадян у небезпеці під час повітряної тривоги в Миколаєві в суботу, 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України в Telegram .

Зазначається, що поліцейські виявили факт недопуску учасників масових заходів до укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Слідчі Миколаївського районного управління розпочали кримінальне провадження за частиної 1 статті 135 Кримінального кодексу України "Залишення в небезпеці".

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють всі обставини події та проводять слідчі заходи.

Повітряна тривога 16 грудня

У суботу ввечері, 16 грудня в низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Військові повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також у ніч на 16 грудня терористи атакували Україну ударними БпЛА. Ворог застосував 31 безпілотник. Для відбиття були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил.

Усі подробиці цієї атаки можна прочитати за посиланням.