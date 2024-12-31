У Києві під час ракетного удару зафіксоване падіння уламків

У Києві під час ракетної атаки 31 грудня зафіксовано падіння уламків. Повітряна тривога в столиці триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМВА.
"Внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці", - йдеться в повідомленні.
За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило, додали в пресслужбі.
"Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях", - попередили в КМВА.
Нагадаємо, вранці 31 грудня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Крім того, тлі дронової та ракетної небезпеки додалася загроза через балістику.
У Повітряних силах поінформували про фіксацію російської ракети, яка рухалася в напрямку Василькова. Згодом було заявлено про швидкісну ціль в Сумській області, яка рухалася курсом на південний захід.
Також у Повітряних силах повідомили про зліт аеродрому Саваслейка літака МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів".
Російські війська вранці 25 грудня завдали масованого ракетного удару по Україні. Як заявив глава Міненерго Герман Галущенко, метою була енергетика України.
Росія запустила по Україні 184 ракет і дронів. Підтверджено збиття 113 повітряних цілей, ще 52 не досягли цілей (локально втрачені).
Через масований обстріл "Укренерго" ввело в Україні графіки відключення світла.