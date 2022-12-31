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У Києві під час ракетного удару поранено японського журналіста

Фото: у Печерському районі Києва поранено японського журналіста (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок масованого ракетного удару сьогодні, 31 грудня, у Києві поранення отримав журналіст із Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Під час атаки на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії. Його госпіталізують медики. Усього вже – 8 постраждалих", - зазначив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що в результаті ракетної атаки на столицю вже зафіксовано 7 постраждалих, також одна людина загинула.

Також ми писали, що у Києві вдень 31 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів. До цього повідомлялося про 5 постраждалих та 1 загиблого.Пошкоджено готель .

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