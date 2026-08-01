У Києві під час повторного удару РФ загинув 22-річний патрульний

"Непоправної втрати сьогодні зазнала система МВС. Під час повторного удару загинув патрульний поліцейський Єгор Терехін - йому було всього 22 роки", - повідомив Вигівський.

Лише рік тому Терехін прийшов на службу в поліцію, трохи більше місяця тому почав патрулювати столицю.

У момент ракетного удару він надавав першу допомогу постраждалим та рятував травмованих.