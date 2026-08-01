UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Києві під час повторного удару РФ загинув 22-річний патрульний

11:51 01.08.2026 Сб
1 хв
Він надавав першу допомогу постраждалим
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Києві під час повторного удару РФ загинув 22-річний патрульний Єгор Терехін (t.me/I_Vyhivskyi)

Під час повторного російського удару по Києву вночі 1 серпня загинув 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського.

"Непоправної втрати сьогодні зазнала система МВС. Під час повторного удару загинув патрульний поліцейський Єгор Терехін - йому було всього 22 роки", - повідомив Вигівський.

Лише рік тому Терехін прийшов на службу в поліцію, трохи більше місяця тому почав патрулювати столицю.

У момент ракетного удару він надавав першу допомогу постраждалим та рятував травмованих.

Ракетна атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня росіяни масовано атакували Київ балістикою.

Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.

Руйнування та пожежі зафіксували в п'яти районах столиці - Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство внутрішніх справ УкраїниОбстріл КиєваВійна в Україні