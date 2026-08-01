У Києві під час повторного удару РФ загинув 22-річний патрульний

Під час повторного російського удару по Києву вночі 1 серпня загинув 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського.
"Непоправної втрати сьогодні зазнала система МВС. Під час повторного удару загинув патрульний поліцейський Єгор Терехін - йому було всього 22 роки", - повідомив Вигівський.
Лише рік тому Терехін прийшов на службу в поліцію, трохи більше місяця тому почав патрулювати столицю.
У момент ракетного удару він надавав першу допомогу постраждалим та рятував травмованих.
Нагадаємо, у ніч на 1 серпня росіяни масовано атакували Київ балістикою.
Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.
Руйнування та пожежі зафіксували в п'яти районах столиці - Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському.