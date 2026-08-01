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В Киеве во время повторного удара РФ погиб 22-летний патрульный

11:51 01.08.2026 Сб
1 мин
Он оказывал первую помощь пострадавшим
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Киеве во время повторного удара РФ погиб 22-летний патрульный Егор Терехин (t.me/I_Vyhivskyi)

В ходе повторного российского удара по Киеву ночью 1 августа погиб 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Ивана Выговского.

"Непоправимую потерю сегодня понесла система МВД. Во время повторного удара погиб патрульный полицейский Егор Терехин - ему было всего 22 года", - сообщил Выговский.

Лишь год назад Терехин пришел на службу в полицию, чуть больше месяца назад начал патрулировать столицу.

В момент ракетного удара он оказывал первую помощь пострадавшим и спасал травмированных.

Ракетная атака на Киев

Напомним, в ночь на 1 августа россияне массированно атаковали Киев баллистикой.

В результате атаки погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.

Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы - Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском.

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