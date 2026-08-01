В Киеве во время повторного удара РФ погиб 22-летний патрульный

"Непоправимую потерю сегодня понесла система МВД. Во время повторного удара погиб патрульный полицейский Егор Терехин - ему было всего 22 года", - сообщил Выговский.

Лишь год назад Терехин пришел на службу в полицию, чуть больше месяца назад начал патрулировать столицу.

В момент ракетного удара он оказывал первую помощь пострадавшим и спасал травмированных.