В Киеве во время повторного удара РФ погиб 22-летний патрульный

В ходе повторного российского удара по Киеву ночью 1 августа погиб 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Ивана Выговского.
"Непоправимую потерю сегодня понесла система МВД. Во время повторного удара погиб патрульный полицейский Егор Терехин - ему было всего 22 года", - сообщил Выговский.
Лишь год назад Терехин пришел на службу в полицию, чуть больше месяца назад начал патрулировать столицу.
В момент ракетного удара он оказывал первую помощь пострадавшим и спасал травмированных.
Напомним, в ночь на 1 августа россияне массированно атаковали Киев баллистикой.
В результате атаки погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.
Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы - Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском.