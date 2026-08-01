ua en ru
Сб, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве во время повторного удара РФ погиб 22-летний патрульный

11:51 01.08.2026 Сб
1 мин
Он оказывал первую помощь пострадавшим
aimg Татьяна Степанова
В Киеве во время повторного удара РФ погиб 22-летний патрульный Фото: в Киеве во время повторного удара РФ погиб 22-летний патрульный Егор Терехин (t.me/I_Vyhivskyi)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ходе повторного российского удара по Киеву ночью 1 августа погиб 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Ивана Выговского.

"Непоправимую потерю сегодня понесла система МВД. Во время повторного удара погиб патрульный полицейский Егор Терехин - ему было всего 22 года", - сообщил Выговский.

Лишь год назад Терехин пришел на службу в полицию, чуть больше месяца назад начал патрулировать столицу.

В момент ракетного удара он оказывал первую помощь пострадавшим и спасал травмированных.

Ракетная атака на Киев

Напомним, в ночь на 1 августа россияне массированно атаковали Киев баллистикой.

В результате атаки погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.

Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы - Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство внутренних дел Украины Обстрел Киева Война в Украине
Новости
ВСУ ударили по Крыму: поражены мосты, база катеров и объекты Черноморского флота РФ
ВСУ ударили по Крыму: поражены мосты, база катеров и объекты Черноморского флота РФ
Аналитика
Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться