У Києві під час обстрілу було пошкоджено Софійський собор (фото)

Софійський собор

"Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві - святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності", - заявив Точицький.

За його словами, вибухова хвиля зруйнувала карниз на головній апсиді пам’ятки XI століття.

Фото: у Києві під час обстрілу було пошкоджено Софійський собор (facebook.com/mykola.tochytskyi)

Одеська кіностудія

Також, як розповів міністр, вночі постраждала й Одеська кіностудія. Внаслідок обстрілу пошкоджені:

павільйони;

складські приміщення;

декорації;

автотранспорт.

"Повністю знищені декорації до фільму "Довженко" - національного проєкту про найвідомішого українського режисера. Росія воює не лише з нашими містами - вона веде війну проти нашої культури, пам’яті, майбутнього.

Фото: в Одесі під час обстрілу було пошкоджено Одеську кіностудію (facebook.com/mykola.tochytskyi)