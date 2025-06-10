У Києві під час обстрілу було пошкоджено Софійський собор (фото)

У ніч на 10 червня, під час обстрілу Києва, було пошкоджено Софійський собор. Вибухова хвиля зруйнувала карниз на головній апсиді пам’ятки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького.
"Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві - святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності", - заявив Точицький.
За його словами, вибухова хвиля зруйнувала карниз на головній апсиді пам’ятки XI століття.
Фото: у Києві під час обстрілу було пошкоджено Софійський собор (facebook.com/mykola.tochytskyi)
Також, як розповів міністр, вночі постраждала й Одеська кіностудія. Внаслідок обстрілу пошкоджені:
"Повністю знищені декорації до фільму "Довженко" - національного проєкту про найвідомішого українського режисера. Росія воює не лише з нашими містами - вона веде війну проти нашої культури, пам’яті, майбутнього.
Фото: в Одесі під час обстрілу було пошкоджено Одеську кіностудію (facebook.com/mykola.tochytskyi)
У ніч з 9 на 10 червня російські терористи здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 322 повітряні цілі. Серед них були 315 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітатори, а також 2 балістичні ракети KN-23 і 5 крилатих ракет "Іскандер-К".
Станом на 9:00 ранку сили протиповітряної оборони (ППО) знищили 284 ворожі цілі. За словами президента Володимира Зеленського, сьогоднішній обстріл став однією з найбільш масштабних атак на столицю за весь час.
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