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В Киеве во время обстрела был поврежден Софийский собор (фото)

Фото: в Киеве во время обстрела был поврежден Софийский собор (facebook.com/mykola.tochytskyi)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 10 июня, во время обстрела Киева, был поврежден Софийский собор. Взрывная волна разрушила карниз на главной апсиде памятника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого.

Софийский собор

"Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве - святыня, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности", - заявил Точицкий.

По его словам, взрывная волна разрушила карниз на главной апсиде памятника XI века.

 

Фото: в Киеве во время обстрела был поврежден Софийский собор (facebook.com/mykola.tochytskyi)

Одесская киностудия

Также, как рассказал министр, ночью пострадала и Одесская киностудия. В результате обстрела повреждены:

  • павильоны;
  • складские помещения;
  • декорации;
  • автотранспорт.

"Полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко" - национального проекта о самом известном украинском режиссере. Россия воюет не только с нашими городами - она ведет войну против нашей культуры, памяти, будущего.

 

Фото: в Одессе во время обстрела была повреждена Одесская киностудия (facebook.com/mykola.tochytskyi)

 

Обстрел Украины со стороны России

В ночь с 9 на 10 июня российские террористы осуществили массированную атаку на Украину, применив 322 воздушные цели. Среди них были 315 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы, а также 2 баллистические ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет "Искандер-К".

По состоянию на 9:00 утра силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 284 вражеские цели. По словам президента Владимира Зеленского, сегодняшний обстрел стал одной из самых масштабных атак на столицу за все время.

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