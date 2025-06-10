В Киеве во время обстрела был поврежден Софийский собор (фото)

Софийский собор

"Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве - святыня, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности", - заявил Точицкий.

По его словам, взрывная волна разрушила карниз на главной апсиде памятника XI века.

Фото: в Киеве во время обстрела был поврежден Софийский собор (facebook.com/mykola.tochytskyi)

Одесская киностудия

Также, как рассказал министр, ночью пострадала и Одесская киностудия. В результате обстрела повреждены:

павильоны;

складские помещения;

декорации;

автотранспорт.

"Полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко" - национального проекта о самом известном украинском режиссере. Россия воюет не только с нашими городами - она ведет войну против нашей культуры, памяти, будущего.

Фото: в Одессе во время обстрела была повреждена Одесская киностудия (facebook.com/mykola.tochytskyi)