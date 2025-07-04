У Києві під час масованої атаки РФ пошкоджено пожежну частину: відео наслідків

Під час масованої комбінованої атаки російської армії по Києву у ніч на п'ятницю, 4 липня, було пошкоджено одну з пожежних частин міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Як розповіли у відомстві, внаслідок удару пошкоджена одна з пожежно-рятувальних частин міста. У ній вибиті вікна, понівечений фасад будівлі.
На щастя, особовий склад не постраждав.
При цьому у столиці, внаслідок ворожої атаки, загалом пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС.
Як уточнили у прес-службі ДСНС Києва, від атаки росіян постраждала та пожежна частина, рятувальники якої загинули під час ліквідації удару РФ минулого місяця.
"Сьогодні ж під ударами російських БпЛА опинилися їхні колеги. Попри це підрозділ не втрачає своєї боєздатності", - сказано у повідомленні.
У ніч на 4 липня російська армія завдала масованого повітряного удару по Україні, застосувавши 550 засобів ураження.
Серед них - 539 безпілотників, одна аеробалістична ракета "Кинджал", шість балістичних ракет типу "Іскандер-М" або KN-23, а також чотири крилаті ракети "Іскандер-К".
Основний удар припав на Київ. Більше про атаку на столицю - в матеріалі РБК-Україна.
Окрім Києва, внаслідок російської атаки зазнали ушкоджень також Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.
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