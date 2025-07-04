В Киеве во время массированной атаки РФ повреждена пожарная часть: видео последствий

Как рассказали в ведомстве, в результате удара повреждена одна из пожарно-спасательных частей города. В ней выбиты окна, изуродован фасад здания.

К счастью, личный состав не пострадал.

При этом в столице, в результате вражеской атаки, в целом повреждено 11 единиц техники ГСЧС.

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Киева, от атаки россиян пострадала и пожарная часть, спасатели которой погибли во время ликвидации удара РФ в прошлом месяце.

"Сегодня же под ударами российских БпЛА оказались их коллеги. Несмотря на это подразделение не теряет своей боеспособности", - сказано в сообщении.