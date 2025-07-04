У Києві під час атаки зруйновані дві трансформаторні підстанції: яка ситуація зі світлом

Фото: вночі 4 липня Київ був під масованою атакою ракет і дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під час масованої нічної атаки в Києві пошкоджено обладнання ДТЕК і зруйновано дві трансформаторні підстанції. Через це тимчасово було знеструмлено кілька районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.