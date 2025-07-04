В Киеве во время атаки разрушены две трансформаторные подстанции: какая ситуация со светом

Во время массированной ночной атаки в Киеве повреждено оборудование ДТЭК и разрушены две трансформаторные подстанции. Из-за этого временно были обесточены несколько районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Киев: возвращаем свет после ночной атаки. Во время массированной атаки беспилотников было повреждено оборудование ДТЭК и разрушены две трансформаторные подстанции", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, благодаря оперативным действиям энергетиков все дома подключили к резервным линиям питания, и сейчас свет вернулся в каждый дом.

В то же время работы по восстановлению поврежденного оборудования продолжаются.