ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве во время атаки разрушены две трансформаторные подстанции: какая ситуация со светом

Киев, Пятница 04 июля 2025 13:55
UA EN RU
В Киеве во время атаки разрушены две трансформаторные подстанции: какая ситуация со светом Фото: ночью 4 июля Киев был под массированной атакой ракет и дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Во время массированной ночной атаки в Киеве повреждено оборудование ДТЭК и разрушены две трансформаторные подстанции. Из-за этого временно были обесточены несколько районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Киев: возвращаем свет после ночной атаки. Во время массированной атаки беспилотников было повреждено оборудование ДТЭК и разрушены две трансформаторные подстанции", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, благодаря оперативным действиям энергетиков все дома подключили к резервным линиям питания, и сейчас свет вернулся в каждый дом.

В то же время работы по восстановлению поврежденного оборудования продолжаются.

Удар по Киеву 4 июля

Сегодня российские захватчики массированно атаковали Киев ракетами и дронами. В столице зафиксированы последствия в шести районах. Количество пострадавших возросло до 26 человек. Подробнее о последствиях атаки на столицу - в репортаже РБК-Украина.

В целом россияне выпустили по Украине 539 дронов и 11 ракет - баллистику, крылатые ракеты и "Кинжал". Как сообщили в Воздушных силах, во время атаки РФ выпустила рекордное количество "Шахедов".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку, заявив, что сегодня ночью Россия нанесла один из самых масштабных воздушных ударов по стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Ночной обстрел Киева: количество пострадавших возросло до 26, среди них есть ребенок
Ночной обстрел Киева: количество пострадавших возросло до 26, среди них есть ребенок
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине