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У Києві під час атаки РФ пошкоджено офіс: що відомо про перші наслідки

Фото: у Києві є руйнування через атаку дронів (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: РБК-Україна

У Києві внаслідок російської дронової атаки, яку РФ здійснила в ніч на 9 червня, пошкоджено офісну будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За його словами, пошкоджень зазнала офісна будівля в Дарницькому районі української столиці. Ткаченко підкреслив, що на місце події вирушили оперативні служби.

"На місці працюють служби. З'ясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється. Атака триває", - розповів він.

Ткаченко закликав жителів залишатися в укриттях, оскільки на підльоті до столиці все ще є ворожі дрони, а в область залітають нові безпілотники.

Нічна атака РФ на Україну 9 червня

Нагадаємо, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через чергову атаку РФ. Перші БПЛА були зафіксовані ще о 19:43 у Сумській області. У Києві пролунали вибухи. У КМДА повідомили про роботу ППО.

Попередню масштабну атаку на українську столицю було здійснено в ніч на 6 червня. Тоді руйнування і пожежі було зафіксовано в шести районах Києва. Не обійшлося без загиблих і поранених.

Детальніше про наслідки атаки по Україні - в матеріалі РБК-Україна.

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