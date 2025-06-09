ua en ru
Пн, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві на тлі дронової атаки працює ППО

Київ , Понеділок 09 червня 2025 02:08
UA EN RU
У Києві на тлі дронової атаки працює ППО Фото: Київ зазнав дронової атаки (facebook.com Сергій Крук)
Автор: РБК-Україна

У ніч на 9 червня Київ зазнав чергової російської атаки із застосуванням дронів. В українській столиці працює ППО, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Повітряну тревогу було оголошено у Києві о 22:45. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив про велику кількість цілей, які тримали курс на столицю.

"Багато цілей в різних регіонах, можливий курс на столицю. Також зі сходу кілька цілей на околицях Києва. Працюватиме ППО, може бути гучно. Перебувайте в укриттях", - написав він.

О 01:49 у КМДА попередили про роботу ППО по ворожій цілі у столиці.

О 02:27 Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі.

"На місці працюють служби. Зʼясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється. Атака триває. На підступах до столиці є ворожі дрони. В область ще залітають нові", - розповів він.

Масовані атаки РФ

Нагадаємо, 8 червня РФ випустила по Україні велику кількість дронів, через що у багатьох областях було оголошено тривогу.

У ніч на 6 червня Росія також здійснила комбінований удар по Україні, застосувавши 407 дрони та 45 ракет різних типів. Тоді під ударом опинилися Київ, Луцьк та Чернігів, через що були загиблі та багато постраждалих.

У Києві руйнування були зафіксовані в шести районах. Загинули чотири людини, серед яких були три рятувальники.

Детальніше про наслідки атаки по Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Зеленський закликав українців зважати на тривогу в найближчі дні
Зеленський закликав українців зважати на тривогу в найближчі дні
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках