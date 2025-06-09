У Києві на тлі дронової атаки працює ППО
У ніч на 9 червня Київ зазнав чергової російської атаки із застосуванням дронів. В українській столиці працює ППО, пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Повітряну тревогу було оголошено у Києві о 22:45. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив про велику кількість цілей, які тримали курс на столицю.
"Багато цілей в різних регіонах, можливий курс на столицю. Також зі сходу кілька цілей на околицях Києва. Працюватиме ППО, може бути гучно. Перебувайте в укриттях", - написав він.
О 01:49 у КМДА попередили про роботу ППО по ворожій цілі у столиці.
О 02:27 Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі.
"На місці працюють служби. Зʼясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється. Атака триває. На підступах до столиці є ворожі дрони. В область ще залітають нові", - розповів він.
Масовані атаки РФ
Нагадаємо, 8 червня РФ випустила по Україні велику кількість дронів, через що у багатьох областях було оголошено тривогу.
У ніч на 6 червня Росія також здійснила комбінований удар по Україні, застосувавши 407 дрони та 45 ракет різних типів. Тоді під ударом опинилися Київ, Луцьк та Чернігів, через що були загиблі та багато постраждалих.
У Києві руйнування були зафіксовані в шести районах. Загинули чотири людини, серед яких були три рятувальники.
Детальніше про наслідки атаки по Україні - в матеріалі РБК-Україна.
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