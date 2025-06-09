В Киеве во время атаки РФ поврежден офис: что известно о первых последствиях

Ночная атака РФ на Украину 9 июня

Напомним, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за очередной атаки РФ. Первые БПЛА были зафиксированы еще в 19:43 в Сумской области. В Киеве прогремели взрывы. В КМДА сообщили о работе ПВО.

Предыдущая масштабная атака на украинскую столицу была совершена в ночь н 6 июня. Тогда разрушения и пожары были зафиксированы в шести районах Киева. Не обошлось без погибших и раненых.

Подробнее о последствиях атаки по Украине - в материале РБК-Украина.

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