В Киеве во время атаки РФ поврежден офис: что известно о первых последствиях
В Киеве в результате российской дроновой атаки, осуществленной РФ в ночь на 9 июня, повреждено офисное здание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
По его словам, повреждения получило офисное здание в Дарницком районе украинской столицы. Ткаченко подчеркнул, что на место происшествия отправились оперативные службы.
"На месте работают службы. Выясняем степень повреждений. Информация уточняется. Атака продолжается", - рассказал он.
Ткаченко призвал жителей оставаться в укрытиях, поскольку на подлете к столице все еще есть вражеские дроны, а в область залетают новые беспилотники.
Ночная атака РФ на Украину 9 июня
Напомним, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за очередной атаки РФ. Первые БПЛА были зафиксированы еще в 19:43 в Сумской области. В Киеве прогремели взрывы. В КМДА сообщили о работе ПВО.
Предыдущая масштабная атака на украинскую столицу была совершена в ночь н 6 июня. Тогда разрушения и пожары были зафиксированы в шести районах Киева. Не обошлось без погибших и раненых.
Подробнее о последствиях атаки по Украине - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.