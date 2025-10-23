У Києві перекриють рух на одному з ключових бульварів: скільки діятимуть обмеження

Обмеження руху на бульварі Вацлава Гавела

Обмеження діятимуть:

23 жовтня дорожники ремонтуватимуть асфальт на відрізку від проспекту Відрадного до вулиці Михайла Донця;

з 24 до 26 жовтня – від вулиці Академіка Стражеска до вулиці Михайла Донця.

У комунальній корпорації "Київавтодор" закликали водіїв зважати на ці зміни, за можливості вибирати інші маршрути руху та перепросили за тимчасові незручності, пов’язані з ремонтом.

Обмеження руху на бульварі Вацлава Гавела (скриншот КМДА)

Досі діють обмеження на Лесі Українки

Нагадаємо, що з 21 до 26 жовтня, з 8:00 до 20:00, діють часткові обмеження на бульварі Лесі Українки (Печерський район) поблизу зупинки "Кругла башта".

Під час ремонту рух буде звужено крайньою правою смугою у напрямку станції метро "Печерська".

Обмеження руху на бульварі Лесі Українки (скриншот КМДА)