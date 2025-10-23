У Києві перекриють рух на одному з ключових бульварів: скільки діятимуть обмеження

У Солом’янському районі столиці тимчасово обмежать рух транспорту через ремонт дорожнього покриття. Роботи проводитимуть на бульварі Вацлава Гавела із 23 до 26 жовтня щодня з 8:00 до 18:00.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
Обмеження діятимуть:
У комунальній корпорації "Київавтодор" закликали водіїв зважати на ці зміни, за можливості вибирати інші маршрути руху та перепросили за тимчасові незручності, пов’язані з ремонтом.
Нагадаємо, що з 21 до 26 жовтня, з 8:00 до 20:00, діють часткові обмеження на бульварі Лесі Українки (Печерський район) поблизу зупинки "Кругла башта".
Під час ремонту рух буде звужено крайньою правою смугою у напрямку станції метро "Печерська".
Раніше ми писали, що до 31 жовтня частково обмежують рух Броварським проспектом, щоб дорожники виконували поточний ремонт асфальтобетонного покриття:
При цьому роботи проводитимуть поетапно - окремими ремонтними картами.