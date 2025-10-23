В Киеве перекроют движение на одном из ключевых бульваров: сколько будут действовать ограничения

В Соломенском районе столицы временно ограничат движение транспорта из-за ремонта дорожного покрытия. Работы будут проводить на бульваре Вацлава Гавела с 23 по 26 октября ежедневно с 8:00 до 18:00.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Ограничения будут действовать:
В коммунальной корпорации "Киевавтодор" призвали водителей учитывать эти изменения, по возможности выбирать другие маршруты движения и извинились за временные неудобства, связанные с ремонтом.
Напомним, что с 21 по 26 октября, с 8:00 до 20:00, действуют частичные ограничения на бульваре Леси Украинки (Печерский район) вблизи остановки "Круглая башня".
Во время ремонта движение будет сужено по крайней правой полосе в направлении станции метро "Печерская".
Ранее мы писали, что до 31 октября частично ограничивают движение по Броварскому проспекту, чтобы дорожники выполняли текущий ремонт асфальтобетонного покрытия:
При этом работы будут проводить поэтапно - отдельными ремонтными картами.