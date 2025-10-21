ua en ru
Ремонт доріг у Києві: які вулиці перекрили з 21 жовтня та коли відновлять рух

Вівторок 21 жовтня 2025 11:28
Ремонт доріг у Києві: які вулиці перекрили з 21 жовтня та коли відновлять рух Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У столиці з 21 жовтня частково обмежують рух транспорту на кількох вулицях через ремонтні роботи.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані КК "Київавтодор".

Зокрема, 21 жовтня з 9:00 до 20:00 рух частково обмежений на вулиці Оноре де Бальзака (Деснянський район) - на ділянці від вул. Сержа Лифаря до вул. Костянтина Данькевича. Там дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Ремонт доріг у Києві: які вулиці перекрили з 21 жовтня та коли відновлять рух
Схема обмеження руху на вул. Оноре де Бальзака (інфографіка: КК "Київавтодор")

Також у ніч з 21 на 22 жовтня, з 22:00 до 6:00, обмежать рух на вулиці Юрія Іллєнка (Шевченківський район) - від вул. Ґарета Джонса до буд. 52-А.

Ремонт доріг у Києві: які вулиці перекрили з 21 жовтня та коли відновлять рух
Схема обмеження руху на вул. Юрія Іллєнка (інфографіка: КК "Київавтодор")

Крім того, з 21 до 26 жовтня, з 8:00 до 20:00, часткові обмеження діятимуть на бульварі Лесі Українки (Печерський район) поблизу зупинки "Кругла башта". Під час ремонту рух буде звужено крайньою правою смугою у напрямку станції метро "Печерська".

Ремонт доріг у Києві: які вулиці перекрили з 21 жовтня та коли відновлять рух
Схема обмеження руху на бульв. Лесі Українки (інфографіка: КК "Київавтодор")

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв планувати маршрути з урахуванням обмежень.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві частково обмежили рух Броварським проспектом через ремонт асфальтобетону. Роботи триватимуть до 31 жовтня на ділянці від метро "Лісова" до Броварів. У КМДА попереджають про можливі затори на в’їзді та виїзді з міста.

Нагадаємо, у Києві щодня о 9:00 зупиняють рух на Хрещатику, щоб вшанувати хвилиною мовчання полеглих захисників і мирних жителів, загиблих через війну РФ проти України. Обмеження діє на ділянці від Європейської площі до бульвару Шевченка, крім спецтранспорту та під час повітряної тривоги.

