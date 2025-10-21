Ремонт доріг у Києві: які вулиці перекрили з 21 жовтня та коли відновлять рух

У столиці з 21 жовтня частково обмежують рух транспорту на кількох вулицях через ремонтні роботи.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані КК "Київавтодор" .

Зокрема, 21 жовтня з 9:00 до 20:00 рух частково обмежений на вулиці Оноре де Бальзака (Деснянський район) - на ділянці від вул. Сержа Лифаря до вул. Костянтина Данькевича. Там дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.



Схема обмеження руху на вул. Оноре де Бальзака (інфографіка: КК "Київавтодор")

Також у ніч з 21 на 22 жовтня, з 22:00 до 6:00, обмежать рух на вулиці Юрія Іллєнка (Шевченківський район) - від вул. Ґарета Джонса до буд. 52-А.



Схема обмеження руху на вул. Юрія Іллєнка (інфографіка: КК "Київавтодор")

Крім того, з 21 до 26 жовтня, з 8:00 до 20:00, часткові обмеження діятимуть на бульварі Лесі Українки (Печерський район) поблизу зупинки "Кругла башта". Під час ремонту рух буде звужено крайньою правою смугою у напрямку станції метро "Печерська".



Схема обмеження руху на бульв. Лесі Українки (інфографіка: КК "Київавтодор")

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв планувати маршрути з урахуванням обмежень.