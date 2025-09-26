У Києві перекрили вулицю на Печерську: скільки триватимуть обмеження руху

У столиці ввели обмеження руху транспорту на одній із вулиць у Печерському районі. Вони діятимуть з 26 вересня до 31 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".
Обмеження руху транспорту ввели на вулиці Панаса Мирного в Печерському районі. Вони розпочалися сьогодні, 26 вересня, і триватимуть до 31 жовтня щодня з 8:00 до 20:00.
Дорожні служби проводять поточний ремонт на ділянці від вулиці Сергія Гусовського до будинку №19 на Панаса Мирного.
Схема обмеження руху на вул. Панаса Мирногоа (інфографіка: КК "Київавтодор")
У "Київавтодорі" закликали водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів та перепросили за тимчасові незручності.
