У Києві перекрили вулицю на Печерську: скільки триватимуть обмеження руху

Обмеження руху транспорту ввели на вулиці Панаса Мирного в Печерському районі. Вони розпочалися сьогодні, 26 вересня, і триватимуть до 31 жовтня щодня з 8:00 до 20:00.

Дорожні служби проводять поточний ремонт на ділянці від вулиці Сергія Гусовського до будинку №19 на Панаса Мирного.



Схема обмеження руху на вул. Панаса Мирногоа (інфографіка: КК "Київавтодор")

У "Київавтодорі" закликали водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів та перепросили за тимчасові незручності.