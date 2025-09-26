RU

В Киеве перекрыли улицу на Печерске: сколько продлятся ограничения движения

Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В столице ввели ограничения движения транспорта на одной из улиц в Печерском районе. Они будут действовать с 26 сентября до 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Ограничения движения транспорта ввели на улице Панаса Мирного в Печерском районе. Они начались сегодня, 26 сентября, и продлятся до 31 октября ежедневно с 8:00 до 20:00.

Дорожные службы проводят текущий ремонт на участке от улицы Сергея Гусовского до дома №19 на Панаса Мирного.


Схема ограничения движения на ул. Панаса Мирного (инфографика: КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" призвали водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов и извинились за временные неудобства.

Ранее РБК-Украина писало об изменении организации движения на перекрестке улиц Евгения Харченко, Дружбы и Березовского переулка в Киеве. Там устанавливают новый светофор, дополнительные полосы для поворотов, карманы для транспорта и новую разметку, что должно сделать движение более безопасным и удобным.

Также мы рассказывали, что в Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике будут останавливать движение транспорта на минуту молчания в память о погибших от агрессии РФ. Ограничение будет действовать от Европейской площади до бульвара Шевченко, кроме спецтранспорта и во время воздушной тревоги.

