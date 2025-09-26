В Киеве перекрыли улицу на Печерске: сколько продлятся ограничения движения

Ограничения движения транспорта ввели на улице Панаса Мирного в Печерском районе. Они начались сегодня, 26 сентября, и продлятся до 31 октября ежедневно с 8:00 до 20:00.

Дорожные службы проводят текущий ремонт на участке от улицы Сергея Гусовского до дома №19 на Панаса Мирного.



Схема ограничения движения на ул. Панаса Мирного (инфографика: КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" призвали водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов и извинились за временные неудобства.