У Києві перехожі намагалися "відбити" чоловіка від ТЦК, поліція дістала зброю

13:50 04.05.2026 Пн
2 хв
Як у поліції Києва пояснили дії патрульних?
aimg Валерій Ульяненко
У Києві перехожі намагалися "відбити" чоловіка від ТЦК, поліція дістала зброю Ілюстративне фото: патрульні дістали зброю через агресивну поведінку перехожих (Getty Images)
У Києві група людей намагалася відбити двох військовозобов'язаних у групи оповіщення. Патрульні дістали зброю, тому що натовп "агресивно поводився".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Києва.

Сутичка сталася на вулиці Ливарській в Оболонському районі столиці. У поліції заявили, що поліцейські, які патрулювали разом із військовими ТЦК, помітили двох чоловіків, які поводилися підозріло та намагалися уникнути спілкування.

Під час проведення перевірки було встановлено, що один з чоловіків порушив законодавство щодо військової служби. Він вчинив спробу втекти з місця події, а його знайомий "чинив активний опір" - намагався завдати тілесних ушкоджень правоохоронцям і військовим.

Патрульні затримали обох чоловіків, застосувавши кайданки. Під час інциденту біля місця події зібралася група людей, які, за словами поліцейських, почали агресивно поводитися: завдавати ударів та шарпати військових та правоохоронців за формений одяг.

У поліції пояснили, що патрульні привели табельну вогнепальну зброю в бойову готовність та попередили присутніх про можливість її застосування відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію".

Зазначається, що після попередження натовп розійшовся і вогнепальна зброя не застосовувалася. Затриманих доставили до Оболонського РТЦК, де щодо них було складено адміністративні матеріали.

Нагадаємо, на Закарпатті суд уперше визнав працівника ТЦК винним у перешкоджанні діяльності уповноваженого з прав людини під час перевірки. Військовий намагався приховати незаконне утримання людей та застосування кайданок.

Крім того, нещодавно в селі Струмівка на Волині стався конфлікт між військовослужбовцем ТЦК та цивільним. Чоловік у формі погрожував зброєю і скинув людину з даху, після чого впав разом із нею.

Київ Поліція Києва Мобілізація в Україні
