В Киеве прохожие пытались "отбить" мужчину от ТЦК, полиция достала оружие
В Киеве группа людей пыталась отбить двух военнообязанных у группы оповещения. Патрульные достали оружие, потому что толпа "агрессивно себя вела".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Киева.
Стычка произошла на улице Ливарской в Оболонском районе столицы. В полиции заявили, что полицейские, которые патрулировали вместе с военными ТЦК, заметили двух мужчин, которые вели себя подозрительно и пытались избежать общения.
Во время проведения проверки было установлено, что один из мужчин нарушил законодательство о военной службе. Он совершил попытку скрыться с места происшествия, а его знакомый "оказывал активное сопротивление" - пытался нанести телесные повреждения правоохранителям и военным.
Патрульные задержали обоих мужчин, применив наручники. Во время инцидента возле места происшествия собралась группа людей, которые, по словам полицейских, начали агрессивно себя вести: наносить удары и дергать военных и правоохранителей за форменную одежду.
В полиции пояснили, что патрульные привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность и предупредили присутствующих о возможности его применения в соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции".
Отмечается, что после предупреждения толпа разошлась и огнестрельное оружие не применялось. Задержанных доставили в Оболонский РТЦК, где в отношении них были составлены административные материалы.
Напомним, на Закарпатье суд впервые признал работника ТЦК виновным в препятствовании деятельности уполномоченного по правам человека во время проверки. Военный пытался скрыть незаконное содержание людей и применение наручников.
Кроме того, недавно в селе Струмовка на Волыни произошел конфликт между военнослужащим ТЦК и гражданским. Мужчина в форме угрожал оружием и сбросил человека с крыши, после чего упал вместе с ним.