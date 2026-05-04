ua en ru
Пн, 04 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве прохожие пытались "отбить" мужчину от ТЦК, полиция достала оружие

13:50 04.05.2026 Пн
2 мин
Как в полиции Киева объяснили действия патрульных?
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве прохожие пытались "отбить" мужчину от ТЦК, полиция достала оружие Иллюстративное фото: патрульные достали оружие из-за агрессивного поведения прохожих (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Киеве группа людей пыталась отбить двух военнообязанных у группы оповещения. Патрульные достали оружие, потому что толпа "агрессивно себя вела".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Киева.

Читайте также: В Минобороны признали "позорные случаи" во время мобилизации

Стычка произошла на улице Ливарской в Оболонском районе столицы. В полиции заявили, что полицейские, которые патрулировали вместе с военными ТЦК, заметили двух мужчин, которые вели себя подозрительно и пытались избежать общения.

Во время проведения проверки было установлено, что один из мужчин нарушил законодательство о военной службе. Он совершил попытку скрыться с места происшествия, а его знакомый "оказывал активное сопротивление" - пытался нанести телесные повреждения правоохранителям и военным.

Патрульные задержали обоих мужчин, применив наручники. Во время инцидента возле места происшествия собралась группа людей, которые, по словам полицейских, начали агрессивно себя вести: наносить удары и дергать военных и правоохранителей за форменную одежду.

В полиции пояснили, что патрульные привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность и предупредили присутствующих о возможности его применения в соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции".

Отмечается, что после предупреждения толпа разошлась и огнестрельное оружие не применялось. Задержанных доставили в Оболонский РТЦК, где в отношении них были составлены административные материалы.

Напомним, на Закарпатье суд впервые признал работника ТЦК виновным в препятствовании деятельности уполномоченного по правам человека во время проверки. Военный пытался скрыть незаконное содержание людей и применение наручников.

Кроме того, недавно в селе Струмовка на Волыни произошел конфликт между военнослужащим ТЦК и гражданским. Мужчина в форме угрожал оружием и сбросил человека с крыши, после чего упал вместе с ним.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Полиция Киева Мобилизация в Украине
Новости
Путин боится покушения дронами и переворота, а между силовиками нарастает конфликт, - СМИ
Путин боится покушения дронами и переворота, а между силовиками нарастает конфликт, - СМИ
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы