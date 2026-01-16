У Києві без опалення залишаються близько 100 багатоповерхівок

У Києві станом на середину дня 16 січня близько 100 багатоповерхівок досі залишаються без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

"На середину сьогоднішнього дня близько 100 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення (із 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня)", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що комунальники не припиняють цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру.

За словами мера, ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Київ продовжує жити за екстреними графіками відключень світла. Енергетики теж продовжують працювати, щоб стабілізувати ситуацію.

"Усі залучені міські служби роблять все, що можуть, щоб повернути киянам необхідні послуги", - зазначив Кличко.