В Киеве без отопления остаются около 100 многоэтажек
В Киеве по состоянию на середину дня 16 января около 100 многоэтажек до сих пор остаются без отопления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.
"На середину сегодняшнего дня около 100 многоэтажных домов Киева остаются без отопления (из 6000, где не было теплоснабжения после массированной атаки на столицу 9 января)", - сообщил Кличко.
Он отметил, что коммунальщики не прекращают круглосуточно ремонтировать поврежденную врагом критическую инфраструктуру.
По словам мэра, ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Киев продолжает жить по экстренным графикам отключений света. Энергетики тоже продолжают работать, чтобы стабилизировать ситуацию.
"Все привлеченные городские службы делают все, что могут, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги", - отметил Кличко.
Проблемы с отоплением в Киеве
Напомним, в результате серии российских ударов по энергообъектам Киева в начале января была повреждена энергетическая инфраструктура, в результате чего в столице ввели аварийные отключения электроэнергии.
По данным КГВА, по состоянию на утро 16 января в Киеве отсутствуют дома без постоянного электроснабжения, но еще остается около 127 домов без отопления.
Разрывы труб отопления в многоквартирных домах в результате замерзания фиксируются почти в каждом районе Киева.
На фоне ударов по энергетике в КГГА отметили, что генераторы являются оптимальным решением для многоэтажных домов в Киеве, имеющих собственную инженерную инфраструктуру для систем отопления и где существуют проблемы с теплом при отсутствии электроэнергии.
Добавим, 14 января украинские власти приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики. Это произошло после ряда массированных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины.
В связи с этим власти решили ослабить комендантский час, но не по всей стране.
Так, отныне украинцы смогут свободно передвигаться по улицам в комендантский час, но только чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости".