У Києві оновили графіки відключень світла

Фото: у Києві оновили графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві оновили графіки стабілізаційних відключень світла на сьогодні, 19 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Київ: оновлені графіки відключень на 19 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - зазначили у ДТЕК.

Судячи з оновлених графіків, у кількох чергах збільшилася кількість годин з відключенням електроенергії.

Фото: графік відключень світла у Києві 19 грудня (інфографіка ДТЕК)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у більшості регіонів України сьогодні, 19 грудня, продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.Причина - наслідки атак Росії на енергооб'єкти.

РБК-Україна раніше з посиланням на ДТЕК пояснювало різницю між блекаутом та екстреними відключеннями: останні є контрольованим заходом і не означають повного колапсу енергосистеми, тоді як блекаут передбачає її повний розпад і тривале відновлення.

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко зазначив, що найскладніша ситуація з електропостачанням наразі спостерігається в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях, які регулярно зазнають ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляла про те, що внаслідок перегляду списку об'єктів критичної інфраструктури в Україні вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності.

Вона зазначила, що такий крок дасть змогу скоротити тривалість дії графіків відключень світла.

