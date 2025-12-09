У Києві оновили графіки відключень електроенергії

Удари по енергетиці та відключення світла

У ніч на 6 грудня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на українську енергосистему, після якої знову посилились відключення світла.

Під обстріл потрапили об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Ворог також цілеспрямовано атакував теплоелектростанції ДТЕК, що призвело до серйозних ушкоджень обладнання. Через інтенсивні удари атомні електростанції були змушені тимчасово зменшити виробництво електроенергії.

У ніч на 7 грудня РФ завдала нового удару по енергетичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі Полтавщини, використавши ракети та ударні дрони. Внаслідок атаки частково зникли тепло- та водопостачання в окремих населених пунктах.

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що після нічних масованих ударів найскладніша ситуація наразі спостерігається в Чернігівській та Донецькій областях.

При цьому сьогодні, 9 грудня, глава уряду Юлія Свириденко зазначила, що в Україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. За її словами, Кабмін працює над тим, щоб скоротити тривалість вимкнень та забезпечити більше електроенергії для населення.