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У Києві оголосили тривогу, в області працює ППО

Фото: у Київській області працює ППО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Київській області працюють сили протиповітряної оборони, у столиці України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

"У Київській області працює ППО. Не нехтуйте заходами безпеки! Бережіть себе та близьких", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Раніше повідомлялося, що у повітряному просторі Київської області помічено ворожу ціль, українські сили ППО готові її знищити.

Також ми писали, що сили ППО України в ніч проти 6 лютого знищили ворожі дрони в Харківській області.

Крім того, в Брянській області Російської Федерації за допомогою дрону було знищено автономну вежу спостереження . Нагадаємо, днями в Росії заявили про атаку на Брянський аеропорт.

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