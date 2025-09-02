У Києві оголосили тривогу через загрозу дронів

Робота ППО в Київській області

Нагадаємо, раніше Київська обласна військова адміністрація повідомляла, що в Київській області фіксують ворожі ударні дрони.

В ОВА попереджали, що по цілях уже працюють сили протиповітряної оборони.

Варто зауважити, що росіяни сьогодні атакують Україну дронами протягом усього дня. Зокрема, після нічної атаки вони повторно запускали безпілотники.

Станом на 17:00 було відомо, що під час денної атаки ворог використав 53 безпілотники. Українським захисникам вдалося ліквідувати 48 дронів.