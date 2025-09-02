В Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов

Работа ПВО в Киевской области

Напомним, ранее Киевская областная военная администрация сообщала, что в Киевской области фиксируют вражеские ударные дроны.

В ОВА предупреждали, что по целям уже работают силы противовоздушной обороны.

Стоит заметить, что россияне сегодня атакуют Украину дронами на протяжении всего дня. В частности, после ночной атаки они повторно запускали беспилотники.

По состоянию на 17:00 было известно, что во время дневной атаки враг использовал 53 беспилотника. Украинским защитникам удалось ликвидировать 48 дронов.