RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов

Иллюстративное фото: в Киеве объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты 2 сентября вечером запустили по Украине ударные беспилотники. На этом фоне в Киеве объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) в Telegram, начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения вражеских ударных дронов", - сказано в сообщении КГВА. 

Там призвали киевлян немедленно воспользоваться ближайшими укрытиями и находиться там до завершения опасности. 

В свою очередь Ткаченко отметил, что в Киеве на фоне угрозы беспилотников может быть громко. 

Обновлено 20:08

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Киеве работает противовоздушная оборона. 

Работа ПВО в Киевской области

Напомним, ранее Киевская областная военная администрация сообщала, что в Киевской области фиксируют вражеские ударные дроны.

В ОВА предупреждали, что по целям уже работают силы противовоздушной обороны.

Стоит заметить, что россияне сегодня атакуют Украину дронами на протяжении всего дня. В частности, после ночной атаки они повторно запускали беспилотники.

По состоянию на 17:00 было известно, что во время дневной атаки враг использовал 53 беспилотника. Украинским защитникам удалось ликвидировать 48 дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеВоздушная тревогаАтака дронов