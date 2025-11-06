У Києві зник начальник відділення поліції з арештованими коштами: де його знайшли

Як розповіли правоохоронці, Юрій Рибянський, начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві, не вийшов на службу та не відповідає на дзвінки. Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали його пошуки.

У поліції уточнили, що пошуки колеги розпочали в межах кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство - із позначкою "безвісти зниклий").

Також поліцейські додали, що Рибянський був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки внутрішня безпека виявила зникнення арештованих коштів.

За цим фактом розпочато ще одне кримінальне провадження - за ч.3 ст.365 ККУ (перевищення службових повноважень), яке розслідує Державне бюро розслідувань.

Фото: у Києві оголосили у розшук начальника відділення поліції Юрія Рибянського (facebook.com/UA.KyivPolice)

Оновлено о 12.30

Згодом стало відомо, що внутрішня безпека НПУ затримала правоохоронця Юрія Рибянського.

"Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР", - йдеться у повідомленні.