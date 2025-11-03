В мережі пишуть про маніяка у Києві: що про це каже поліція

У соцмережах шириться повідомлення про невідому особу, яка в темну пору доби нападає на киянок в Оболонському районі столиці і б'є їх молотком по голові. Наразі поліція Києва перевіряє цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Києва і допис Тетяни Скрипки у Facebook .

"В темну пору доби б'є жінок молотком по голові. Вже 11 потерпілих. Всі в лікарнях. Скоріше за все - хтось місцевий, бо діє в одному секторі і був вже випадок, коли намагалися його наздогнати, але він зміг заховатися серед будинків", - розповіла жінка.

Вона зазначила, що раніше багато жінок, які мешкають в цьому районі, не ходили в темну пору до укриттів, оскільки боялися "теоретичних хуліганів" або їм було лячно через відсутність освітлення. Тепер, зауважила Скрипка, загроза цілком реальна.

Столична поліція повідомила, що, не дивлячись на інформацію про 11 постраждалих від нападів невідомого злочинця, жодної заяви з цього приводу не отримувала.

"За вказаним фактом триває перевірка. Поліцейські зв'язались із авторкою публікації та очікують на додаткові деталі", - зазначили правоохоронці.

Крім того, поліцейські закликали довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію.