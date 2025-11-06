RU

В Киеве исчез начальник отделения полиции с арестованными средствами: где его нашли

Фото: в Киеве полиция разыскивает правоохранителя Юрия Рыбянского (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве объявили в розыск начальника отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского. Он не вышел на службу и перестал выходить на связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как рассказали правоохранители, Юрий Рыбянский, начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в городе Киеве, не вышел на службу и не отвечает на звонки. Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали его поиски.

В полиции уточнили, что поиски коллеги начали в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство - с пометкой "без вести пропавший").

Также полицейские добавили, что Рыбянский был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки внутренняя безопасность обнаружила исчезновение арестованных средств.

По данному факту начато еще одно уголовное производство - по ч.3 ст.365 УКУ (превышение служебных полномочий), которое расследует Государственное бюро расследований.

Фото: в Киеве объявили в розыск начальника отделения полиции Юрия Рыбянского (facebook.com/UA.KyivPolice)

Обновлено в 12.30

Впоследствии стало известно, что внутренняя безопасность НПУ задержала правоохранителя Юрия Рыбянского.

"Полицейского разыскали в Ровенской области. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Дальнейшее расследование будет проводить ГБР", - говорится в сообщении.

 

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в соцсетях распространили сообщение о неизвестном человеке, который в темное время суток нападает на киевлянок в Оболонском районе столицы и бьет их молотком по голове. Сейчас полиция Киева проверяет эту информацию.

Также сообщалось, что в Печерском районе Киева двое мужчин напали и ограбили 27-летнего военнослужащего, который лечился в столице. Полиция оперативно задержала преступников.

