У Києві оголосили повітряну тривогу: є загроза дронів

Атака дронів

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, увечері російські окупанти вкотре запустили по Україні ударні безпілотники. Дрони вже фіксують над низкою областей.

При цьому моніторингові канали попереджають про загрозу запуску російських ракет.

Також сьогодні ввечері окупанти атакували Харків авіабомбами. В одному з районів міста почалася велика пожежа.