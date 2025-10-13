RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве объявили воздушную тревогу: есть угроза дронов

Иллюстративное фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в понедельник, 13 октября, вечером объявили воздушную тревогу. К столице приближаются вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения вражеских дронов", - сказано в сообщении КГВА. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Киевлян призвали срочно пройти в укрытия. 

В свою очередь Воздушные силы предупредили, что вражеские беспилотники фиксируют в Киевской области. Они летят в сторону Броваров. 

Атака дронов

Напомним, сегодня, 13 октября, вечером российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Дроны уже фиксируют над рядом областей.

При этом мониторинговые каналы предупреждают об угрозе пуска российских ракет.

Также сегодня вечером оккупанты атаковали Харьков авиабомбами. В одном из районов города начался большой пожар.

КиевВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов