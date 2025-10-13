В Киеве объявили воздушную тревогу: есть угроза дронов

Атака дронов

Напомним, сегодня, 13 октября, вечером российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Дроны уже фиксируют над рядом областей.

При этом мониторинговые каналы предупреждают об угрозе пуска российских ракет.

Также сегодня вечером оккупанты атаковали Харьков авиабомбами. В одном из районов города начался большой пожар.