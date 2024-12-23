ua en ru
Пн, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві оголосили повітряну тривогу, є загроза безпілотників

Понеділок 23 грудня 2024 12:27
UA EN RU
У Києві оголосили повітряну тривогу, є загроза безпілотників Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про рух безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:23 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Черкаській області.

У Києві оголосили повітряну тривогу, є загроза безпілотників

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:23 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Перед оголошенням повітряної тривоги Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) заявили про рух ударних дронів у напрямку Борисполя зі сходу. Вже о 12:21 стало відомо про ворожі безпілотники у районі Києва.

Обстріли України

Російська Федерація (РФ) регулярно здійснює масовані обстріли території України, застосовуючи ракети, артилерію, безпілотники-камікадзе та авіацію. Ці атаки спрямовані на критичну інфраструктуру, енергетичні об’єкти та житлові райони, що створює серйозну небезпеку для мирного населення.

Протягом минулої доби, з 10 ранку 22 грудня до 9 ранку 23 грудня, терористи застосували проти України 72 дрони типу Shahed й безпілотники інших типів. Станом на 9 ранку відомо про збиття 47 безпілотників. Також 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
Наступ на Херсон та у Запорізькій області? Що готує Росія
Наступ на Херсон та у Запорізькій області? Що готує Росія
DAILY
"Залізні люди". Чи реально ветеранам пройти протезування без кіл бюрократії
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Залізні люди". Чи реально ветеранам пройти протезування без кіл бюрократії