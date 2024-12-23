Росія запустила більше 70 дронів: як відпрацювала ППО

З 10 ранку 22 грудня по 9 ранку 23 грудня Російська Федерація (РФ) атакувала Україну 72 дронами типу Shahed й безпілотниками інших типів. Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 47 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Дрони запускались із напрямків російських Брянська та Орла.

До відбиття атаки залучались:

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ;

мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 47 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.

Також 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

"У Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога", - пишуть Повітряні сили.

Обстріли України

Під час війни Росія регулярно здійснює масовані обстріли території України, використовуючи широкий арсенал зброї, включаючи ракети, артилерію, дрони-камікадзе та авіацію. Основними цілями є критична інфраструктура, енергетичні об’єкти та густонаселені райони, що створює серйозну загрозу для цивільного населення. Такі атаки часто відбуваються вночі.

В ніч на 22 грудня Росія атакувала Україну балістикою та 103 дронами. Тоді ж ППО вдалось знищити 52 ударних БпЛА. Ще 44 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.