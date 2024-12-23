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В Киеве объявили воздушную тревогу, есть угроза беспилотников

Понедельник 23 декабря 2024 12:27
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В Киеве объявили воздушную тревогу, есть угроза беспилотников Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о движении беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 12:23 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Черкасской области.

В Киеве объявили воздушную тревогу, есть угроза беспилотников

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:23 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Перед объявлением воздушной тревоги Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о движении ударных дронов в направлении Борисполя с востока. Уже в 12:21 стало известно о вражеских беспилотниках в районе Киева.

Обстрелы Украины

Российская Федерация (РФ) регулярно осуществляет массированные обстрелы территории Украины, применяя ракеты, артиллерию, беспилотники-камикадзе и авиацию. Эти атаки направлены на критическую инфраструктуру, энергетические объекты и жилые районы, что создает серьезную опасность для мирного населения.

За прошедшие сутки, с 10 утра 22 декабря до 9 утра 23 декабря, террористы применили против Украины 72 дрона типа Shahed и беспилотники других типов. По состоянию на 9 утра известно о сбитии 47 беспилотников. Также 25 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

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