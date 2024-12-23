В Киеве объявили воздушную тревогу, есть угроза беспилотников
В Киеве, а также ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о движении беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 12:23 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Черкасской области.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:23 (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Перед объявлением воздушной тревоги Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о движении ударных дронов в направлении Борисполя с востока. Уже в 12:21 стало известно о вражеских беспилотниках в районе Киева.
Обстрелы Украины
Российская Федерация (РФ) регулярно осуществляет массированные обстрелы территории Украины, применяя ракеты, артиллерию, беспилотники-камикадзе и авиацию. Эти атаки направлены на критическую инфраструктуру, энергетические объекты и жилые районы, что создает серьезную опасность для мирного населения.
За прошедшие сутки, с 10 утра 22 декабря до 9 утра 23 декабря, террористы применили против Украины 72 дрона типа Shahed и беспилотники других типов. По состоянию на 9 утра известно о сбитии 47 беспилотников. Также 25 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.