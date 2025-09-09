UA

У Києві оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Ілюстративне фото: у Києві оголосили на сполох через загрозу дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та кількох областях у вівторок, 9 вересня, вдень оголосили повітряну тривогу. Жителів попереджають про загрозу дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ в Telegram і Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА", - ідеться в повідомленні КМВА.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Жителів столиці закликали терміново пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

При цьому Повітряні сили уточнили, що наразі ударні дрони ворога фіксують у Чернігівській області. Вони летять у бік Київської області (Броварського району).

Оновлено

Відбій тривоги через дрони.

Атаки дронів

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти практично цілодобово атакують Україну своїми ударними дронами.

Зокрема, в ніч на 9 вересня росіяни атакували Україну за допомогою 84 безпілотників різних типів. Більше половини з них було знешкоджено.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, Росія знову сфокусувалася на ударах по об'єктах української енергетичної інфраструктури.

