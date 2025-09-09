У Києві оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Атаки дронів

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти практично цілодобово атакують Україну своїми ударними дронами.

Зокрема, в ніч на 9 вересня росіяни атакували Україну за допомогою 84 безпілотників різних типів. Більше половини з них було знешкоджено.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, Росія знову сфокусувалася на ударах по об'єктах української енергетичної інфраструктури.