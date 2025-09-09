RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве объявили воздушную тревогу: в чем причина

Иллюстративное фото: в Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и нескольких областях во вторник, 9 сентября, днем объявили воздушную тревогу. Жителей предупреждают об угрозе дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"В столице объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА", - сказано в сообщении КГВА. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Жителей столицы призвали срочно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги. 

При этом Воздушные силы уточнили, что сейчас ударные дроны врага фиксируют в Черниговской области. Они летят в сторону Киевской области (Броварского района). 

Обновлено

Отбой тревоги из-за дронов.

Атаки дронов

Напомним, последнее время российские оккупанты практически круглосуточно атакуют Украину своими ударными дронами.

В частности, в ночь на 9 сентября россияне атаковали Украину при помощи 84 беспилотников различных типов. Более половины из них были обезврежены.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Россия снова сфокусировалась на ударах по объектах украинской энергетической инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеВоздушная тревогаДрониАтака дронов