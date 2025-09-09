В Киеве объявили воздушную тревогу: в чем причина

Атаки дронов

Напомним, последнее время российские оккупанты практически круглосуточно атакуют Украину своими ударными дронами.

В частности, в ночь на 9 сентября россияне атаковали Украину при помощи 84 беспилотников различных типов. Более половины из них были обезврежены.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Россия снова сфокусировалась на ударах по объектах украинской энергетической инфраструктуры.