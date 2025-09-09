ua en ru
Дрони летіли з чотирьох напрямків: у ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки РФ

Вівторок 09 вересня 2025 08:52
Дрони летіли з чотирьох напрямків: у ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки РФ Фото: у ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 9 вересня, випустили по території України 84 безпілотники різних типів. Сили ППО знищили 60 ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 9 вересня противник атакував 84 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, понад 50 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 60 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. При цьому також зафіксовано влучання 23 безпілотників на 10 локаціях.

Дрони летіли з чотирьох напрямків: у ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки РФ

Удар по Україні 9 вересня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 9 вересня, російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Внаслідок удару 66-річна жінка отримала поранення.

Також глава Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував фото, на яких вогнеборці продовжують гасіння пожежі після ворожого обстрілу обласного центру.

