Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Києві оголосили повітряну тривогу через ударні дрони

Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У Києві сьогодні, 12 січня, оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування Росією ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА в Telegram.

"У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що російські дрони летять в напрямку Києва з Чернігівської області.

Мапа повітряних тривог має такий вигляд:

Обстріл України 12 січня

Нагадаємо, сьогодні вночі країна-агресорка вчергове вдарила по Одесі, внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури та житлові будинки. У частині одного з районів тимчасово відсутнє електропостачання - фахівці працюють над відновленням.

Крім того, під атакою російських безпілотників перебувала й столиця. За даними місцевої влади, у Солом'янському районі Києва зафіксовано влучання в нежитлову будівлю та падіння уламків біля житлового будинку.

Пізніше у Києві було запроваджено екстрені відключення світла. В YASNO пояснили, що інфраструктура міста не справляється з навантаженням. Запровадження екстрених відключень для столиці підтвердили і у ДТЕК.

Зазначимо, вранці російські війська завдали чергових ударів по об’єктах залізничної інфраструктури України.

КиївВійна в УкраїніПовітряна тривогаДрони