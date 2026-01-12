У Києві оголосили повітряну тривогу через ударні дрони

Обстріл України 12 січня

Нагадаємо, сьогодні вночі країна-агресорка вчергове вдарила по Одесі, внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури та житлові будинки. У частині одного з районів тимчасово відсутнє електропостачання - фахівці працюють над відновленням.

Крім того, під атакою російських безпілотників перебувала й столиця. За даними місцевої влади, у Солом'янському районі Києва зафіксовано влучання в нежитлову будівлю та падіння уламків біля житлового будинку.

Пізніше у Києві було запроваджено екстрені відключення світла. В YASNO пояснили, що інфраструктура міста не справляється з навантаженням. Запровадження екстрених відключень для столиці підтвердили і у ДТЕК.

Зазначимо, вранці російські війська завдали чергових ударів по об’єктах залізничної інфраструктури України.