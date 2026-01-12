RU

Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за ударных дронов

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Киеве сегодня, 12 января, объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения Россией ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.

"В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что российские дроны летят в направлении Киева из Черниговской области.

Карта воздушных тревог имеет такой вид:

Обстрел Украины 12 января

Напомним, сегодня ночью страна-агрессор в очередной раз ударила по Одессе, в результате обстрела повреждены объект инфраструктуры и жилые дома. В части одного из районов временно отсутствует электроснабжение - специалисты работают над восстановлением.

Кроме того, под атакой российских беспилотников находилась и столица. По данным местных властей, в Соломенском районе Киева зафиксировано попадание в нежилое здание и падение обломков возле жилого дома.

Позже в Киеве были введены экстренные отключения света. В YASNO объяснили, что инфраструктура города не справляется с нагрузкой. Введение экстренных отключений для столицы подтвердили и в ДТЭК.

Отметим, утром российские войска нанесли очередные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины.

