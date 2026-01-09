UA

Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Києві повітряна тривога через загрозу дронів: вже лунають вибухи

Фото: люди в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Києві близько 23:00 9 січня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російськими окупантами ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА в Telegram.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново слідувати в укриття цивільного захисту!" - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що російські безпілотники летять на Київ із заходу.

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко написав в Telegram, що в столиці лунають вибухи.

Карта повітряних тривог станом на 23:06 виглядає так:

Обстріл Києва 9 січня

Як відомо, ворог здійснив масовану атаку на Україну та Київ у ніч на 9 січня. У столиці пошкоджено багато житлових будинків, рятувальники в напряженому режимі гасили пожежі після атак.

Сповіщалось про загоряння не лише в багатоповерхівках, а й в автомобілях, а також на відкритих територіях. Постраждало від обстрілів також посольство Катару в Києві.

Відомо наразі про чотири жертви в результаті обстрілу Києва 9 січня, серед загиблих також медик, який приїхав на виклик надавати допомогу пораненим. Щодо постраждалих, їх в Києві понад 20 осіб згідно з останніми даними.

Через атаку РФ на столицю та об'єкти критичної інфраструктури у людей немає світла, тепла та води. Комунальники працюють над відновленням. Жителям Києва пообіцяли вийти на графіки по світлу до кінця дня, але частина міста поки що лишатиметься без опалення.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПовітряні сили УкраїниПовітряна тривога