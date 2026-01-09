У Києві повітряна тривога через загрозу дронів: вже лунають вибухи

У Києві близько 23:00 9 січня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російськими окупантами ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА в Telegram.
"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново слідувати в укриття цивільного захисту!" - йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що російські безпілотники летять на Київ із заходу.
Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко написав в Telegram, що в столиці лунають вибухи.
Карта повітряних тривог станом на 23:06 виглядає так:
Як відомо, ворог здійснив масовану атаку на Україну та Київ у ніч на 9 січня. У столиці пошкоджено багато житлових будинків, рятувальники в напряженому режимі гасили пожежі після атак.
Сповіщалось про загоряння не лише в багатоповерхівках, а й в автомобілях, а також на відкритих територіях. Постраждало від обстрілів також посольство Катару в Києві.
Відомо наразі про чотири жертви в результаті обстрілу Києва 9 січня, серед загиблих також медик, який приїхав на виклик надавати допомогу пораненим. Щодо постраждалих, їх в Києві понад 20 осіб згідно з останніми даними.
Через атаку РФ на столицю та об'єкти критичної інфраструктури у людей немає світла, тепла та води. Комунальники працюють над відновленням. Жителям Києва пообіцяли вийти на графіки по світлу до кінця дня, але частина міста поки що лишатиметься без опалення.