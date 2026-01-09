У Києві повітряна тривога через загрозу дронів: вже лунають вибухи

Обстріл Києва 9 січня

Як відомо, ворог здійснив масовану атаку на Україну та Київ у ніч на 9 січня. У столиці пошкоджено багато житлових будинків, рятувальники в напряженому режимі гасили пожежі після атак.

Сповіщалось про загоряння не лише в багатоповерхівках, а й в автомобілях, а також на відкритих територіях. Постраждало від обстрілів також посольство Катару в Києві.

Відомо наразі про чотири жертви в результаті обстрілу Києва 9 січня, серед загиблих також медик, який приїхав на виклик надавати допомогу пораненим. Щодо постраждалих, їх в Києві понад 20 осіб згідно з останніми даними.

Через атаку РФ на столицю та об'єкти критичної інфраструктури у людей немає світла, тепла та води. Комунальники працюють над відновленням. Жителям Києва пообіцяли вийти на графіки по світлу до кінця дня, але частина міста поки що лишатиметься без опалення.