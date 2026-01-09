В Киеве воздушная тревога из-за угрозы дронов: уже раздаются взрывы

В Киеве около 23:00 9 января объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российскими оккупантами ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.
"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно следовать в укрытие гражданской защиты!" - говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ отметили, что российские беспилотники летят на Киев с запада.
Начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко написал в Telegram, что в столице раздаются взрывы.
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:06 выглядит так:
Как известно, враг совершил массированную атаку на Украину и Киев в ночь на 9 января. В столице повреждено много жилых домов, спасатели в напряженном режиме тушили пожары после атак.
Сообщалось о возгорании не только в многоэтажках, но и в автомобилях, а также на открытых территориях. Пострадало от обстрелов также посольство Катара в Киеве.
Известно пока о четырех жертвах в результате обстрела Киева 9 января, среди погибших также медик, который приехал на вызов оказывать помощь раненым. Относительно пострадавших, их в Киеве более 20 человек согласно последним данным.
Из-за атаки РФ на столицу и объекты критической инфраструктуры у людей нет света, тепла и воды. Коммунальщики работают над восстановлением. Жителям Киева пообещали выйти на графики по свету до конца дня, но часть города пока останется без отопления.