В Киеве воздушная тревога из-за угрозы дронов: уже раздаются взрывы

Фото: люди в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Киеве около 23:00 9 января объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российскими оккупантами ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно следовать в укрытие гражданской защиты!" - говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что российские беспилотники летят на Киев с запада.

Начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко написал в Telegram, что в столице раздаются взрывы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:06 выглядит так:

 

Обстрел Киева 9 января

Как известно, враг совершил массированную атаку на Украину и Киев в ночь на 9 января. В столице повреждено много жилых домов, спасатели в напряженном режиме тушили пожары после атак.

Сообщалось о возгорании не только в многоэтажках, но и в автомобилях, а также на открытых территориях. Пострадало от обстрелов также посольство Катара в Киеве.

Известно пока о четырех жертвах в результате обстрела Киева 9 января, среди погибших также медик, который приехал на вызов оказывать помощь раненым. Относительно пострадавших, их в Киеве более 20 человек согласно последним данным.

Из-за атаки РФ на столицу и объекты критической инфраструктуры у людей нет света, тепла и воды. Коммунальщики работают над восстановлением. Жителям Киева пообещали выйти на графики по свету до конца дня, но часть города пока останется без отопления.

