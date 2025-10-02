UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів

Фото: у Києві оголос или повітряну тривогу через загрозу дронів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників з північного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - зазначили у КМВА.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також повідомив, що в небі над столицею ворожий безпілотник.

Обстріл України 2 жовтня

Нагадаємо, що росіяни в ніч на 2 жовтня вчергове атакували Київську область дронами. Внаслідок ворожої атаки в одному з районів постраждала людина. Загалом російські війська завдали удару по значній частині енергетики України ввечері 1 жовтня.

Унаслідок цього без централізованого електропостачання залишився Славутич, Чорнобильська АЕС кілька годин була в блекауті, а Чернігів і область перейшли на графіки.

Також Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Одеси, Київщини та півночі України. Постраждав машиніст, потяги прямували із затримками, проте рух вдалося відновити.

Детальніше про наслідки ворожого обстрілу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПовітряна тривога