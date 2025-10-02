RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников с северного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - отметили в КГВА.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также сообщил, что в небе над столицей вражеский беспилотник.

 

Обстрел Украины 2 октября

Напомним, что россияне в ночь на 2 октября в очередной раз атаковали Киевскую область дронами. В результате вражеской атаки в одном из районов пострадал человек. В целом российские войска нанесли удар по значительной части энергетики Украины вечером 1 октября.

В результате без централизованного электроснабжения остался Славутич, Чернобыльская АЭС несколько часов была в блэкауте, а Чернигов и область перешли на графики.

Также Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Одессы, Киевской области и севера Украины. Пострадал машинист, поезда следовали с задержками, однако движение удалось восстановить.

Подробнее о последствиях вражеского обстрела можно узнать в материале РБК-Украина.

КиевВоздушная тревога