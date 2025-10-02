ua en ru
У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів

Четвер 02 жовтня 2025 13:07
Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників з північного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - зазначили у КМВА.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також повідомив, що в небі над столицею ворожий безпілотник.

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів

Обстріл України 2 жовтня

Нагадаємо, що росіяни в ніч на 2 жовтня вчергове атакували Київську область дронами. Внаслідок ворожої атаки в одному з районів постраждала людина. Загалом російські війська завдали удару по значній частині енергетики України ввечері 1 жовтня.

Унаслідок цього без централізованого електропостачання залишився Славутич, Чорнобильська АЕС кілька годин була в блекауті, а Чернігів і область перейшли на графіки.

Також Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Одеси, Київщини та півночі України. Постраждав машиніст, потяги прямували із затримками, проте рух вдалося відновити.

Детальніше про наслідки ворожого обстрілу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

